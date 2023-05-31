Рашисты обстреляли пожарных, ликвидировавших последствия обстрела на Сумщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183641-rashisty-obstrelyali-pojarnyh-likvidirovavshih-posledstviya-obstrela-na-sumschine-video.htmlРакурс
На Сумщині, приборкуючи спричинені ворожим ударом пожежі, рятувальники потрапили під обстріл.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що сьогодні російський обстріл спричинив загоряння одразу в декількох місцях у розташованому поблизу кордону населеному пункті Сумської області. На гасіння прибули рятувальники та місцева пожежна команда.
Спочатку вогнеборці ліквідували займання у приватному домоволодінні мирних жителів, де вогонь охопив стіну житлового будинку та припарковані поруч автомобілі.
Ліквідувавши дане загоряння вогнеборці одразу ж приступили до гасіння будівлі, яка палала на іншій вулиці. Працюючи на місці події, співробітники ДСНС потрапили під повторний ворожий обстріл, тому були вимушені спуститися в укриття, — вказано в повідомленні.
Після того, як загроза життю минула, вогнеборці ліквідували загоряння, відвернувши небезпеку від ще одного складського приміщення, вантажного автомобіля та сільгосптехніки.
За інформацією видання «Суспільне», інцидент стався у селищі Угроїди Краснопільської громади.
За словами голови Краснопільської громади Юрія Яремчука, перший обстріл розпочався орієнтовно об 11:40, тоді сталися вісім «прильотів».
Було пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок, приватні автомобілі, господарчі будівлі, кладовище і приміщення фермерського господарства, яке зайнялося внаслідок обстрілу. Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС потрапили під обстріл.
На щастя, всі цілі, але була пошкоджена водонапірна башта, — наголосив Яремчук.
За попередньою інформацією, люди не отримали тілесні ушкодження.
Джерело: ДСНС, «Суспільне»