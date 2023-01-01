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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 5.00 ранку вкотре обстріляли місто Очаків Миколаївської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
В результаті снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.
В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража. Особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста. Чергова диспетчерка, яка знаходилась на робочому місці залишилась неушкодженою, — наголошують у відомстві.
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