Последствия совершенного 1 января обстрела Очакова, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 5.00 ранку вкотре обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

В результаті снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.