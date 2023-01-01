Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки здійсненого 1 січня обстрілу Очакова, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові — співробітників врятувала пожежа в іншій частині міста (ФОТО)

1 січ 2023, 15:53
999

Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 5.00 ранку вкотре обстріляли місто Очаків Миколаївської області.





Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

В результаті снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.

В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража. Особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста. Чергова диспетчерка, яка знаходилась на робочому місці залишилась неушкодженою, — наголошують у відомстві.

Наслідки здійсненого 1 січня обстрілу Очакова, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів