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Наслідки здійсненого 1 січня обстрілу Очакова, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові — співробітників врятувала пожежа в іншій частині міста (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178410-rashysty-obstrilyaly-budivlu-dsns-v-ochakovi-spivrobitnykiv-vryatuvala-pojeja-v-inshiy-chastyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 5.00 ранку вкотре обстріляли місто Очаків Миколаївської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
В результаті снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.
В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража. Особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста. Чергова диспетчерка, яка знаходилась на робочому місці залишилась неушкодженою, — наголошують у відомстві.
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