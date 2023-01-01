У перші хвилини Нового року росія завдала чергового терористичного удару — по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив приблизно сім снарядів.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон.

Через атаку рашистів сталася пожежа — горів кабінет медсестри та палата для хворих.

Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, чотирьох батьків та 38 працівників лікарні. Це дозволило уникнути жертв серед мирних людей.

Крім того, голова Херсонської ОВА розповів історію 13-річного Ярослава, який двічі потрапив під обстріл росіян у Херсоні.

31 грудня він разом із сестрою потрапив під вогонь у Наддніпрянському, що поблизу Херсону. Дитину у важкому стані доставили до лікарні. Вже 1 січня російська армія атакувала з артилерії обласну дитячу клінічну лікарню.

У цей момент Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. В його палаті вибило вікна. Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.