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Ракурс
Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео

FPV-дрон знищив встановлений рашистами на щоглу мобільного зв’язку комплекс спостереження (ВІДЕО)

22 лип 2024, 14:58
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Українські прикордонники ударами FPV-дронів знищили низку ворожих цілей на Півночі країни.


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Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півночі країни наші бійці уразили вантажівку та пункт технічного спостереження, — вказано в описі відео.

До того ж, окупанти встановили на щоглу GSM-звʼязку пристрій дальнього візуального спостереження комплексу «Муром-М», основу якого — відеокамеру далекого огляду та тепловізор — захисники успішно знищили, — додали в ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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