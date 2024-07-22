Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео
FPV-дрон знищив встановлений рашистами на щоглу мобільного зв’язку комплекс спостереження (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197548-fpv-dron-znyschyv-vstanovlenyy-rashystamy-na-schoglu-mobilnogo-zv-yazku-kompleks-sposterejennya.htmlРакурс
Українські прикордонники ударами FPV-дронів знищили низку ворожих цілей на Півночі країни.
.
Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півночі країни наші бійці уразили вантажівку та пункт технічного спостереження, — вказано в описі відео.
До того ж, окупанти встановили на щоглу GSM-звʼязку пристрій дальнього візуального спостереження комплексу «Муром-М», основу якого — відеокамеру далекого огляду та тепловізор — захисники успішно знищили, — додали в ДПСУ.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...