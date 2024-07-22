В Україні спостерігається кадровий дефіцит

https://racurs.ua/ua/n197547-v-ukrayini-kadrovyy-deficyt-potribni-milyony-pracivnykiv-minekonomiky.html

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В Україні через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Для забезпечення високих темпів зростання потрібні мільйони працівників.

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Про це під час зустрічі з представниками МВФ заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє прес-служба відомства.

За її словами, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 млн працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 млн офіційно працевлаштованих.

За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково, — зазначила вона.

Бережна зазначала, що держава, щоб розв’язати проблему структурного безробіття, допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Крім того, завершується робота над проектом модернізації трудового законодавства, покликаного покращити ситуації на ринку праці.