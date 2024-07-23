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У порту «Кавказ» пошкоджено російський паром, фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ суттєво пошкодили російський паром у порту «Кавказ» — Генштаб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197592-zsu-suttievo-poshkodyly-rosiyskyy-parom-u-portu-kavkaz-genshtab-foto.htmlРакурс
Угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в ніч на сьогодні, 23 липня завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому «Славянин»
.
у порту «Кавказ» (розташований у Краснодарському краї рф навпроти Криму).
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що «Славянин» — третій і останній залізничний паром, який рф мали у цьому регіоні.