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Ракурс
У порту «Кавказ» пошкоджено російський паром, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ суттєво пошкодили російський паром у порту «Кавказ» — Генштаб (ФОТО)

23 лип 2024, 19:57
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Угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в ніч на сьогодні, 23 липня завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому «Славянин»


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у порту «Кавказ» (розташований у Краснодарському краї рф навпроти Криму).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що «Славянин» — третій і останній залізничний паром, який рф мали у цьому регіоні.

У порту «Кавказ» пошкоджено російський паром, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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