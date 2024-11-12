Американки закуповують пігулки для аборту після фактичної перемоги Трампа на виборах

https://racurs.ua/ua/n201149-amerykanky-zakupovuut-pigulky-dlya-abortu-pislya-peremogy-trampa.html

Ракурс

Американки закуповують пігулки для аборту після фактичної перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

.

Попит підскочив і на внутрішньоматкові спіралі, засоби екстреної контрацепції, протизаплідні пігулки та навіть вазектомію, пише The Washington Post.

Постачальник препаратів для переривання вагітності Aid Access отримав 10 тис. замовлень протягом 24 годин після виборів, що приблизно в 17 разів більше за 600 запитів, які компанія зазвичай отримує за день. А організація Just the Pill заявила, що 22 зі 125 замовлень на препарати для аборту з 6 до 8 листопада залишили невагітні жінки. В компанії кажуть, що це рідкість, коли просять «авансове забезпечення» ліками.

Організація Plan C, яка надає інформацію про доступ до препаратів для аборту, зафіксувала 82 тис. 200 відвідувачів сайту, тоді як до виборів було приблизно по 4—4,5 тис. відвідувачів на день.

На федеральному рівні аборти у США дозволили понад 50 років тому, і до 2022 року кожна вагітна жінка могла самостійно вирішувати, чи робити аборт і коли. Втім за президентства Трампа це змінилось — право на аборт тепер визначає влада на рівні штатів.

Після виборів Республіканська партія на вимогу Трампа вперше за десятиліття не закликала до національної заборони абортів. Майбутній президент стверджує, що скасування рішення «Ро проти Вейда» достатньо на федеральному рівні.

Історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція країни захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без втручання держави. Проте Трамп не обіцяв накласти вето на національну заборону абортів.

Pro-life — рух проти абортів, що виступає проти практики абортів та їхньої легалізації. Вони кажуть, що республіканці стверджують, начебто плід має бути захищений згідно з положенням про рівний захист 14-ї поправки до Конституції. Цей аргумент — «дорожня карта» для консерваторів, щоб домогтися заборони абортів по всій країні через федеральні суди.