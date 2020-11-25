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Ракурс
Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters

Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

25 ноя 2020, 11:59
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Ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель протаранил автомобиль.

Утром 25 ноября машина врезалась в ворота ограждения ведомства федерального канцлера в Берлине.

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на очевидца. С места события начали поступать фото и видео. Водителя «Фольксвагена» задержали.

Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters

Предполагают, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мероприятий и антиглобалистов.

На корпусе машины оставили несколько посланий. С одной стороны написано: «Вы — чертовы убийцы детей и стариков». С другой есть надпись: «Остановите политику глобализации».

Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters

Меркель 15 лет находится во главе правительства Германии. С 2005 года Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии. Она возглавляет уже четвертое подряд федеральное правительство и является самым популярным политиком в стране.

Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters


Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters

Резиденцию Меркель протаранил расписанный антиглобалистами автомобиль, фото — Reuters

Источник: Ракурс


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