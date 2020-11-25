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Ракурс
Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель (ФОТО, ВІДЕО)

Резиденцію Меркель протаранило розписане антиглобалістами авто (ФОТО, ВІДЕО)

25 лис 2020, 11:59
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Ворота відомства канцлера ФРН Ангели Меркель протаранив автомобіль.

Уранці 25 листопада машина врізалася у ворота огорожі відомства федерального канцлера у Берліні.

Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на очевидця. З місця події почали надходити фото та відео. Водія «Фольксвагена» затримали.

Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель, фото — Reuters

Припускають, що інцидент пов’язаний з політичною акцією супротивників карантинних заходів та антиглобалістів.

На корпусі машини залишили декілька послань. З одного боку написано: «Ви — чортові вбивці дітей і людей похилого віку». З іншого є напис: «Зупиніть політику глобалізації».

Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель, фото — Reuters

Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель, фото — Reuters

Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель, фото — Reuters


Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель, фото — Reuters

Меркель 15 років перебуває на чолі уряду Німеччини. З 2005 року Анґела Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини. Вона очолює вже четвертий поспіль федеральний уряд і належить до найпопулярніших політиків у країні.

Джерело: Ракурс


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