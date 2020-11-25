Розписане антиглобалістами авто протаранило резиденцію Меркель (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n146954-rozpysane-antyglobalistamy-avto-protaranylo-rezydenciu-merkel-foto-video.html

Ракурс

Ворота відомства канцлера ФРН Ангели Меркель протаранив автомобіль.

Уранці 25 листопада машина врізалася у ворота огорожі відомства федерального канцлера у Берліні.

Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на очевидця. З місця події почали надходити фото та відео. Водія «Фольксвагена» затримали.

Припускають, що інцидент пов’язаний з політичною акцією супротивників карантинних заходів та антиглобалістів.

На корпусі машини залишили декілька послань. З одного боку написано: «Ви — чортові вбивці дітей і людей похилого віку». З іншого є напис: «Зупиніть політику глобалізації».

Меркель 15 років перебуває на чолі уряду Німеччини. З 2005 року Анґела Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини. Вона очолює вже четвертий поспіль федеральний уряд і належить до найпопулярніших політиків у країні.