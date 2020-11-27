У Києві на честь героїв Небесної сотні розквітнуть тюльпани, фото: МЗС України

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У Києві на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності сьогодні, 27 листопада, українські дипломати разом зі співробітниками посольства Нідерландів висадили понад 100 тис. тюльпанів на честь героїв Небесної сотні.

Цю квітку-символ Нідерланди подарували столиці України на знак пам’яті подвигу героїв Революції гідності, повідомляє прес-служба МЗС України.

Ініціатором цієї акції став почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет.

Період цвітіння цих квітів припаде на квітень 2021 року. У цей час планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування, серед яких «Фестиваль тюльпанів» та Українсько-нідерландський бізнес-форум.

Нагадаємо, в Іспанії вандали нещодавно спаплюжили меморіал героїв Небесної сотні, розташований поблизу столиці країни Мадрида.