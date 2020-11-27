В Киеве в честь героев Небесной сотни расцветут тюльпаны, фото: МИД Украины

https://racurs.ua/n147056-100-tys-tulpanov-vysadili-v-kieve-v-chest-nebesnoy-sotni.html

Ракурс

В Киеве на Михайловской площади и на Майдане Независимости сегодня, 27 ноября, украинские дипломаты вместе с сотрудниками посольства Нидерландов высадили более 100 тыс. тюльпанов в честь героев Небесной сотни.

Этот цветок-символ Нидерланды подарили столице Украины в память подвига героев Революции достоинства, сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Инициатором этой акции стал почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет.

Период цветения этих тюльпанов придется на апрель 2021 года. В это время планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического инвестиционного направления, среди которых «Фестиваль тюльпанов» и Украинско-нидерландский бизнес-форум.

Напомним, в Испании вандалы недавно осквернили мемориал героев Небесной сотни, расположенный вблизи столицы страны Мадрида.