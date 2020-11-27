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В Киеве в честь героев Небесной сотни расцветут тюльпаны, фото: МИД Украины

100 тыс. тюльпанов высадили в Киеве в честь Небесной сотни

27 ноя 2020, 13:57
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В Киеве на Михайловской площади и на Майдане Независимости сегодня, 27 ноября, украинские дипломаты вместе с сотрудниками посольства Нидерландов высадили более 100 тыс. тюльпанов в честь героев Небесной сотни.

Этот цветок-символ Нидерланды подарили столице Украины в память подвига героев Революции достоинства, сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Инициатором этой акции стал почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет.


Период цветения этих тюльпанов придется на апрель 2021 года. В это время планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического инвестиционного направления, среди которых «Фестиваль тюльпанов» и Украинско-нидерландский бизнес-форум.

Напомним, в Испании вандалы недавно осквернили мемориал героев Небесной сотни, расположенный вблизи столицы страны Мадрида.

Источник: Ракурс


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