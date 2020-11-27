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В Киеве в честь героев Небесной сотни расцветут тюльпаны, фото: МИД Украины
100 тыс. тюльпанов высадили в Киеве в честь Небесной сотниhttps://racurs.ua/n147056-100-tys-tulpanov-vysadili-v-kieve-v-chest-nebesnoy-sotni.htmlРакурс
В Киеве на Михайловской площади и на Майдане Независимости сегодня, 27 ноября, украинские дипломаты вместе с сотрудниками посольства Нидерландов высадили более 100 тыс. тюльпанов в честь героев Небесной сотни.
Этот цветок-символ Нидерланды подарили столице Украины в память подвига героев Революции достоинства, сообщает пресс-служба МИДа Украины.
Инициатором этой акции стал почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль де Севрен Жакет.
Период цветения этих тюльпанов придется на апрель 2021 года. В это время планируется провести ряд мероприятий культурного и экономического инвестиционного направления, среди которых «Фестиваль тюльпанов» и Украинско-нидерландский бизнес-форум.
Напомним, в Испании вандалы недавно осквернили мемориал героев Небесной сотни, расположенный вблизи столицы страны Мадрида.
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