Погода на 28 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 28 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +12°.

Днем столбики термометров покажут от 0° до +12°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 28 ноября будет пасмурной, ожидается дождь и мокрый снег. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки +2°, а днем ​​ожидается +4° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет несколько теплее, но небо затянут облака, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от +2° до +4°, а днем столбики термометра поднимутся до +7° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными, без осадков. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1° тепла, а днем воздух прогреется до 4−6° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая и снежная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1−1° тепла, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 28 ноября прогнозируется морозная и снежная. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем составит 0−2° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.