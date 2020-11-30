Відновлення покарання за брехню в е-декларціях — в Раду внесли ще один закон, фото — Закон і бізнес

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Ракурс

На сайті Ради з’явився законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря написала на своїй сторінці у Фейсбук, що саме цей проект і розглядатимуть депутати на цьому тижні. Вона позитивно оцінила перспективи його прийняття.

Під документом підписалися представники всіх фракцій і груп, крім «Голосу». Серед авторів законопроекту спікер Дмитро Разумков і очільник фракції «слуг» Давід Арахамія.

Проект зареєстрований під № 4441. Він переданий на розгляд профільного комітету. Його автори — члени робочої групи з врегулювання конституційної кризи.

Законопроектом передбачається введення кримінальної відповідальності окремо за умисне неподання декларації та за декларування недостовірної інформації.

Кримінальна відповідальність за брехню в е-декларації починається у разі, якщо різниця між достовірними і недостовірними відомостями перевищує 500 прожиткових мінімумів, для трудових осіб — 3 тис. прожиткових мінімумів.

За вчинення кримінальних злочинів у вигляді умисного неподання декларації та декларування недостовірної інформації пропонується передбачити штраф або громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (тобто виключається можливість позбавлення свободи).

У проекті розширюється коло посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища. В переліку є й посади першого заступника і заступника директора НАБУ, голови НАЗК і його заступників, керівника Офісу президента, його першого заступника і заступника.

«Ракурс» повідомляв, що минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Ще раніше у Раді створили робочу групу, яка повинна була розробити закони з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду до 1 грудня.