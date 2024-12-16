Рада ЄС вперше в історії запровадила санкції проти росіян, які дестабілізують світ

https://racurs.ua/ua/n202235-rada-ies-vpershe-v-istoriyi-zaprovadyla-sankciyi-proty-rosiyan-yaki-destabilizuut-svit.html

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Рада Європейського Союзу в понеділок, 16 грудня, вперше в історії запровадила обмежувальні заходи проти 16 фізичних та трьох юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном.

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Нові санкції Євросоюзу є відповіддю на «зловмисні дії росії та її неповагу до заснованого на правилах міжнародного порядку та міжнародного права».

До «чорного списку» потрапив підрозділ 29155 головного управління Генерального штабу росії, причетний до вбивств за кордоном і дестабілізаційних дій, таких як вибухи і кібератаки по всій Європі.

ЄС також наклав санкції на Панафриканську групу з торгівлі та інвестицій — дезінформаційну мережу, що здійснює проросійські операції таємного впливу в Африці, та її засновника Харуну Дуамбу.

Санкції Євросоюзу були накладені на «Африканську ініціативу» — інформагентство, що поширює російську пропаганду та дезінформацію в Африці, його головного редактора і співробітника Федеральної служби безпеки росії Артема Курєєва та високопосадовця ГРУ, який після смерті Євгенія Пригожина перебрав на себе керівництво операціями групи Вагнера в Африці.

Раніше ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти росії. У підсанкційний список потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з рф, Китаю і КНДР. Це, зокрема, військова частина, причетна до удару по лікарні Охматдит у Києві, керівництво компаній енергетичного сектору, а також особи, відповідальні за депортацію дітей, пропаганду й обхід санкцій.

Санкції введено й проти двох високопоставлених чиновників КНДР.

Серед організацій під нові санкції потрапили насамперед російські оборонні компанії та судноплавні компанії, які відповідають за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів морем. До списку включили хімічний завод, цивільну російську авіакомпанію і китайські суб'єкти, які постачають Москві компоненти для БПЛА.

Крім того, ЄС увів нові санкції проти поплічників режиму алєксандра лукашенка. Ідеться про 26 людей і дві організації з білорусі. Зокрема, санкції стосуються різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки проти громадян, які не підтримують режим лукашенка.

Обмеження також ввели проти начальників різних в’язниць та СІЗО, де політвʼязні відбувають покарання, та начальника медичної частини однієї з цих установ, де увʼязненні перебувають у нелюдських умовах.

У підсанкційний список потрапили і власники бізнесу, які отримували вигоду від режиму лукашенка. Йдеться про те, що їм надавали привілеї, які сприяли обходу вже чинних санкцій ЄС.