После ЕС согласовали кредит для Украины на 35 млрд евро. Фото:

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Посли Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро.

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Цю позику погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Про це журналіст видання «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 9 жовтня повідомив у Twitter.

Посли ЄС щойно погодили пакет допомоги у розмірі 35 млрд євро для України на 2025 рік, — йдеться у повідомленні.

За інформацією кореспондента, європейські посли так і не змогли погодити продовження санкцій проти активів Центрального банку рф на 36 місяців замість шести місяців. Проти такого рішення виступила Угорщина.

Як відомо, рішення продовжити санкції проти Центробанку росії на 36 місяців є умовою для виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд дол., який зобов’язалися надати учасники «Групи семи». Саме таку умову висунули Сполучені Штати Америки.

Американці таким чином хочуть бути впевненими, що європейські санкції стосовно російських активів діятимуть до виплати репарацій Україні з боку країни-агресора.

Нагадаємо, 20 вересня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро, а Київ отримає позику в рамках зобов’язань G7.

Президент Володимир Зеленський тоді поінформував, що ці гроші влада витрачатиме енергетичну інфраструктуру та на її захист. Також фінансуватиметься будівництво бомбосховищ для дітей в школах, садочках, університетах. Частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва.

Джерело: Рікард Йозвяк у Twitter