Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро — Зеленський розповів, на що вони підуть

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n199479-ievrokomisiya-nadast-ukrayini-kredyt-na-35-mlrd-ievro-zelenskyy-rozpoviv-na-scho-vony-pidut.html

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Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро.

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Київ отримає його в рамках зобов’язань G7. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Невпинні російські атаки означають, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС. Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах зобов’язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України, — зазначила вона.

Під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським вона висловила впевненість, що Україні можуть дуже швидко надати цю позику, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Вона буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет, — зазначила вона.

На думку фон дер Ляєн, це покращить макрофінансову стабільність України і надасть значну фіскальну підтримку.

Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти, ви отримаєте максимальну гнучкість, щоб забезпечувати ваші потреби, це звільнить більше національних ресурсів, щоб посилити вашу військову спроможність, — додала вона.

Зеленський на прес-конференції розповів, як планують витратити ці кошти.

Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит, — заявив він.

За його словами, частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва — йдеться про ракети та дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.

Але ми вдячні нашим партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину цих коштів ми готові витрачати передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі, — зазначив він.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн, «РБК- Україна»