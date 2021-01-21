Добкин и Кернес. Фото: Вгороде

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Ракурс

Геннадий Кернес, покойный мэр Харькова, не общался со своим давним соратником Михаилом Добкиным после того, как на него было совершено покушение, рассказывает друг кернеса Павел Фукс.

Также он заявил, что сейчас Добкин старается изо всех сил попасть на новые выборы в Харькове. Об этом он заявил в интервью для «Украинской правды».

Также он рассказал, что именно он уговорил Добкина снять свою кандидатуру на местных выборах в пользу Геннадия Кернеса, поскольку Добкин не смог бы одержать победу, а только забрал бы голоса у Кернеса, который в то время находился на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Я ему говорю: «куда ты идешь? Там человек лежит, а ты все равно проиграешь. Ты у Гены оттащишь 5% и все». Он мне отвечает: «Нет, ну я иду, на случай, если с ним что-то произойдет». Я ему говорю: «Миш, ну если ты парень порядочный, ты не можешь идти», — рассказал Фукс.

Приятель Кернеса также добавил, что Добкин очень хочет быть мэром, но люди ошибочно ассоциируют его с Кернесом, поскольку Добкин находился с Кернесом в достаточно плохих отношениях.

У них были какие-то разногласия в бизнесе… Они очень в плохих (отношениях) были. Вот, я думаю, после Гениного ранения что-то у них произошло и они вообще не общались, — заявил Павел Фукс.

Напомним, ранее мы сообщали, что смерть Геннадия Кернеса, скандального мэра Харькова, разлучила его с многолетним постом. В то же время Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая объявила избранным мэром Кернеса без повторного принесения им присяги.