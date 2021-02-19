ОПЗЖ получила листы для сбора подписей за импичмент Зеленского. Фото: Офис президента

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Парламентская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила от аппарата Верховной Рады подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского.

Процедура импичмента главы государства достаточно сложная и предусматривает несколько стадий. Сначала инициаторам надо собрать среди нардепов 226 подписей в поддержку импичмента. В ОПЗЖ считают, что дальше уже «импичмент подпишут люди». Об этом 19 февраля сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко агентству «Интерфакс-Украина».

Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили, — отметил нардеп.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления, но никак не введена в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, NewsОne и ZIK, которые связывают принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, который связан с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. В партии ОПЗЖ заявили, что блокирование этих телеканалов — это нападение на демократию и свободу слова.

Съезд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 4 февраля поручил своей фракции в Верховной Раде начать процедуру импичмента главы государства. В Тоже врямо во фракции «Слуга народа» заявили, что ОПЗЖ не имеет юридических оснований и возможностей для запуска процедуры импичмента президента.