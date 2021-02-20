Марсохід NASA – користувачі мережі масово «летять» на Червону планету

https://racurs.ua/ua/n150697-marsohid-nasa-u-mereji-masovo-letyat-na-chervonu-planetu-foto.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен охочий може зробити фото з Марса.

Для цього потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить його за принципом фотошопа на тлі пейзажу Червоної планети.

Вже є три види фону: марсохід, командний центр і ракета Atlas. У соцмережах вже зʼявилося багато веселих фото, зокрема від українських користувачів.

На Марс «відправляють» відомих людей і навіть своїх домашніх тварин.

Нагадаємо, марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій.