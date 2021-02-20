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Ракурс
Марсохід NASA – користувачі мережі масово «летять» на Червону планету

Марсохід NASA — у мережі масово «летять» на Червону планету (ФОТО)

20 лют 2021, 21:37
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NASA, американське космічне агентство, презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен охочий може зробити фото з Марса.

Для цього потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить його за принципом фотошопа на тлі пейзажу Червоної планети.

Вже є три види фону: марсохід, командний центр і ракета Atlas. У соцмережах вже зʼявилося багато веселих фото, зокрема від українських користувачів.

На Марс «відправляють» відомих людей і навіть своїх домашніх тварин.


Нагадаємо, марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій.

Джерело: Ракурс


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