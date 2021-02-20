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Ракурс

Марсоход NASA — в сети массово «летят» на Красную планету (ФОТО)

20 фев 2021, 21:37
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NASA, американское космическое агентство, представило виртуальную фотокабину, в которой каждый желающий может сделать фото с Марса.

Для этого нужно лишь загрузить снимок, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его по принципу фотошопа на фоне пейзажа Красной планеты.

Уже есть три вида фона: марсоход, командный центр и ракета Atlas. В соцсетях уже появилось много веселых фото, в том числе от украинских пользователей.

На Марс «отправляют» известных людей и даже своих домашних животных.


Напомним, марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий.

Источник: Ракурс


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