https://racurs.ua/n150697-marsohod-nasa-v-seti-massovo-letyat-na-krasnuu-planetu-foto.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, представило виртуальную фотокабину, в которой каждый желающий может сделать фото с Марса.

Для этого нужно лишь загрузить снимок, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его по принципу фотошопа на фоне пейзажа Красной планеты.

Уже есть три вида фона: марсоход, командный центр и ракета Atlas. В соцсетях уже появилось много веселых фото, в том числе от украинских пользователей.

На Марс «отправляют» известных людей и даже своих домашних животных.

Напомним, марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий.