Внучка Елизаветы II впервые показала новорожденного сына. Фото: Instagram

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Ракурс

Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы, за почти две недели после родов решилась показать первенца миру и объявить его имя.

Малыша назвали Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком. Фотографиями с сыном она поделилась на своей странице в Instagram (Инстаграм).

Королевская семья сразу после родов принцессы Евгении объявила о рождении наследника, а вот его имя долго держала в секрете.

На фото новоиспеченная мама появилась в белом платье свободного кроя и в пальто пудрового цвета. Волосы она уложила в легкие локоны и надела обруч оранжевого цвета.

Новорожденного сына на руках держал отец Джек Бруксбенк. Малышу одели синюю шапочку и укутали в покрывальце в тон, во время съемки он сладко спал. Принцесса Евгения поблагодарила всех, кто поздравил их семью с пополнением.

Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком⁣. Спасибо за такое количество замечательных сообщений. Наши сердца полны любовью к этому малышу, которую нельзя передать словами, — написала она.



Напомним, правнук королевы Великобритании Елизаветы II появился на свет 9 февраля, малыш будет 11-м в очереди на британский престол.