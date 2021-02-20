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Внучка Елизаветы II впервые показала новорожденного сына. Фото: Instagram
Внучка Елизаветы II впервые показала новорожденного сына — трогательные фотоhttps://racurs.ua/n150696-vnuchka-elizavety-ii-vpervye-pokazala-novorojdennogo-syna-trogatelnye-foto.htmlРакурс
Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы, за почти две недели после родов решилась показать первенца миру и объявить его имя.
Малыша назвали Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком. Фотографиями с сыном она поделилась на своей странице в Instagram (Инстаграм).
Королевская семья сразу после родов принцессы Евгении объявила о рождении наследника, а вот его имя долго держала в секрете.
На фото новоиспеченная мама появилась в белом платье свободного кроя и в пальто пудрового цвета. Волосы она уложила в легкие локоны и надела обруч оранжевого цвета.
Новорожденного сына на руках держал отец Джек Бруксбенк. Малышу одели синюю шапочку и укутали в покрывальце в тон, во время съемки он сладко спал. Принцесса Евгения поблагодарила всех, кто поздравил их семью с пополнением.
Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком. Спасибо за такое количество замечательных сообщений. Наши сердца полны любовью к этому малышу, которую нельзя передать словами, — написала она.
Напомним, правнук королевы Великобритании Елизаветы II появился на свет 9 февраля, малыш будет 11-м в очереди на британский престол.
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