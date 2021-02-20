Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина. Фото: Instagram

Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина — зворушливі фото

20 лют 2021, 20:42
999

Принцеса Євгенія, онука королеви Єлизавети II, за майже два тижні після пологів наважилася показати первістка світу та оголосити його ім’я.

Малюка назвали Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком. Світлинами із сином вона поділилася на своїй сторінці в Instagram (Інстаграм).

Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина. Фото: Instagram

Королівська сім’я одразу ж після пологів принцеси Євгенії оголосила про народження нащадка, а от його ім’я довго тримала в секреті.

На фото новоспечена матуся постала в білій сукні вільного крою та пальті пудрового кольору. Волосся вона вклала в легкі локони та одягла обруч жовтогарячого кольору.

Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина. Фото: Instagram

Новонародженого сина на руках тримав батько Джек Бруксбенк. Малюку одягли синю шапочку та закутали в покривальце в тон, під час зйомки він солодко спав. Принцеса Євгенія опублікувала подякувала всім, хто привітав їхню сім’ю з поповненням.

Ми хотіли познайомити вас з Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком⁣. Дякую за таку кількість чудових повідомлень. Наші серця сповнені любов’ю до цього малюка, яку не можна передати словами, — написала вона.


Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина. Фото: Instagram

Нагадаємо, правнук королеви Великої Британії Єлизавети II з’явився на світ 9 лютого, малюк буде 11-м у черзі на британський престол.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів