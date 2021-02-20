Онука Єлизавети II вперше показала новонародженого сина. Фото: Instagram

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Ракурс

Принцеса Євгенія, онука королеви Єлизавети II, за майже два тижні після пологів наважилася показати первістка світу та оголосити його ім’я.

Малюка назвали Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком. Світлинами із сином вона поділилася на своїй сторінці в Instagram (Інстаграм).

Королівська сім’я одразу ж після пологів принцеси Євгенії оголосила про народження нащадка, а от його ім’я довго тримала в секреті.

На фото новоспечена матуся постала в білій сукні вільного крою та пальті пудрового кольору. Волосся вона вклала в легкі локони та одягла обруч жовтогарячого кольору.

Новонародженого сина на руках тримав батько Джек Бруксбенк. Малюку одягли синю шапочку та закутали в покривальце в тон, під час зйомки він солодко спав. Принцеса Євгенія опублікувала подякувала всім, хто привітав їхню сім’ю з поповненням.

Ми хотіли познайомити вас з Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком⁣. Дякую за таку кількість чудових повідомлень. Наші серця сповнені любов’ю до цього малюка, яку не можна передати словами, — написала вона.



Нагадаємо, правнук королеви Великої Британії Єлизавети II з’явився на світ 9 лютого, малюк буде 11-м у черзі на британський престол.