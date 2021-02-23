Аннулировать лицензию «112 Украина» просят в ОАСК

https://racurs.ua/n150838-annulirovat-licenziu-112-ukraina-prosyat-v-oask.html

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Аннулировать лицензию «112 Украина» просит Окружной админсуд Киева Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Речь идет об отмене разрешения на вещание для телерадиокомпании «112-ТВ», которая работает под логотипом «112 Украина».

Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ОАСК.

Непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону — основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание, — отметили в суде.



Сейчас в ОАСК поступило три иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок. Суд решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Напомним, что президент Украины ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о санкциях против Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука, которые предусматривают и аннулирование лицензий трех телеканалов.