Анулювати ліцензію «112 Україна» просять в ОАСК

https://racurs.ua/ua/n150838-anuluvaty-licenziu-112-ukrayina-prosyat-v-oask.html

Ракурс

Анулювати ліцензію «112 Україна» просить Окружний адмінсуд Києва Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Йдеться про скасування дозволу на мовлення для телерадіокомпанії «112-ТВ», яка працює під логотипом «112 Україна».

Про це 23 лютого повідомила прес-служба ОАСК.

Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом — підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення, — зазначили у суді.



Наразі до суду надійшло три позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок. Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Нагадаємо, що президент України увів у дію рішення РНБО від 2 лютого про санкції проти Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука, які передбачають й анулювання ліцензій трьох телеканалів.