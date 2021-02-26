Подільсько-Воскресенський міст. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n150986-klychko-vystupyv-proty-dobudovy-ukravtodorom-podilsko-voskresenskogo-mostu.html

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«Укравтодор"запропонував Київській міській держадміністрації передати на їхній баланс столичний Подільсько-Воскресенський міст.

Однак у КМДА упевнені, що передача об'єкту на баланс дорожників відтермінує його добудову. У столиці з 2004 року стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст, який стоїть на балансі «Укрзалізниці». Залізничники вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передають міст на баланс Києва. Тому, значить, його повинна добудувати держава. Про це мер Києва Віталій Кличко 26 лютого заявив під час онлайн-брифінгу.

І «Укравтодору» як державній структурі варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст, — наголосив Кличко.



Мер наголосив, що роботи на Подільсько-Воскресенського мосту вийшли на фінальну стадію добудови. Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила і економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також Кличко звинуватив у затримці робіт й мешканців Русанівських садів, які влаштовували акції протесту.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Подільсько-Воскресенський міст у Києві отримав нову підсвітку. Мер столиці Віталій Кличко публікував відео, увечері та вночі виглядає цей об'єкт.