Кравчук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n151043-sankciyi-proty-medvedchuka-sprovokuvaly-zagostrennya-na-donbasi-kravchuk.html

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Санкції проти Медведчука, лідера проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» та кума Путіна, могли спровокувати загострення на Донбасі. Очільник української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пов’язує збільшення кількості обстрілів з санкціями, що були накладені на політика.

На його думку, Росія почала реагувати на активні дії, які запровадила Україна щодо каналів, що ширять російську пропаганду в Україні. Про це Кравчук заявив в інтерв’ю виданню DW.

Водночас Кравчук вважає, що загострення на Донбасі не можна розцінювати як помсту Росії тільки з приводу введення санкцій щодо Віктора Медведчука.

Я не думаю, що це помста. Оскільки Росія ніколи не припиняла реалізацію ідеї про те, що Україна повинна бути під Росією. Цієї тези вони не скасовували. Щоб остаточно відірватися від Росії, нам потрібно в реальності стати членом ЄС, стати членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються Україною, — зазначив він.



Кравчук додав, що збільшення кількості смертей українських військових на Донбасі можна вважати загостренням, але говорити про ескалацію конфлікту ще рано. Він додав, що тепер Росія влаштовує не провокації, а перейшла до реальних військових дій, які призводять до загибелі українських військових.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що упродовж 27 лютого російські окупаційні війська п’ять разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї. У районах населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.