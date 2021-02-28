Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n151044-koronavirus-znovu-pishov-na-zlit-za-vyhidni-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 27 лютого, вірус виявили у 5 тис. 833 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 347 тис. 849 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 702 людини, а загалом вже одужали 1 млн 170 тис. 23 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 89 осіб. Загальна кількість жертв становить 25 тис. 982 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 477 тис. 144.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Івано-Франківській області (734 нових хворих), Вінницькій області (558 інфікованих), Житомирській області (528 випадків), Закарпатській області (423 захворілих).



Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 208 випадків;

Вінницька область — 558 випадків;

Волинська область — 94 випадки;

Дніпропетровська область — 344 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 528 випадків;

Закарпатська область — 423 випадки;

Запорізька область — 98 випадків;

Івано-Франківська область — 734 випадки;

Київська область — 351 випадок;

Кіровоградська область — 30 випадків;

Луганська область — 17 випадків;

Львівська область — 399 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 144 випадки;

Полтавська область — 58 випадків;

Рівненська область — 120 випадків;

Сумська область — 125 випадків;

Тернопільська область — 218 випадків;

Харківська область — 276 випадків;

Херсонська область — 36 випадків;

Хмельницька область — 237 випадків;

Черкаська область — 51 випадок;

Чернівецька область — 411 випадків;

Чернігівська область — 60 випадків.

Хмельницька область — 6 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» карантинна зона в Україні може поповнитися сімома областями. Наразі у цій зоні перебуває Івано-Франківська область, а в Чернівецькій області посилені карантинні заходи будуть запроваджені з 1 березня.

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області знаходяться в «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, але ризикують стати «червоними».