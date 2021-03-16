Взрыв в Боярке под Киевом. Фото: полиция

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Взрыв в городе Боярка под Киевом расследуют правоохранители.

Сегодня утром, 16 марта, около 4.00 на одной из улиц города произошел взрыв.

Взрывом повредило трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. На месте взрыва образовалась воронка. Эксперты осмотрели место происшествия и заявили, что в результате взрыва мог пострадать человек. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры. Тем временем коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 16 февраля на улице Королюка прогремел мощный взрыв на месте которого образовалась большая воронка. Также были повреждены автомобили рядом с местом взрыва и ограждение одного из домов.