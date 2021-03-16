Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух у Боярці під Києвом. Фото: поліція

Нові подробиці вибуху під Києвом повідомила поліція (ФОТО)

16 бер 2021, 11:51
999

Вибух у місті Боярка під Києвом розслідують правоохоронці.

Сьогодні вранці, 16 березня, близько 4.00 на одній з вулиць міста стався вибух.

Вибухом пошкодило трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків. На місці вибуху утворилася воронка. Експерти оглянули місце події і заявили, що внаслідок вибуху могла постраждати людина. Про це 16 березня повідомила прес-служба поліції Київської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Тим часом комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вибух у Боярці під Києвом. Фото: поліція


Вибух у Боярці під Києвом. Фото: поліція

Нагадаємо, вночі 16 лютого на вулиці Королюка прогримів потужний вибух на місці якого утворилася велика воронка. Також були пошкоджені автомобілі поруч із місцем вибуху та огорожа одного з будинків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів