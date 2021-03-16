Вибух у Боярці під Києвом. Фото: поліція

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Ракурс

Вибух у місті Боярка під Києвом розслідують правоохоронці.

Сьогодні вранці, 16 березня, близько 4.00 на одній з вулиць міста стався вибух.

Вибухом пошкодило трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків. На місці вибуху утворилася воронка. Експерти оглянули місце події і заявили, що внаслідок вибуху могла постраждати людина. Про це 16 березня повідомила прес-служба поліції Київської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Тим часом комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 16 лютого на вулиці Королюка прогримів потужний вибух на місці якого утворилася велика воронка. Також були пошкоджені автомобілі поруч із місцем вибуху та огорожа одного з будинків.