Коронавирус в мире. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151797-perechen-krasnyh-i-zelenyh-stran-obnovil-minzdrav-infografika.html

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Коронавирус в мире распространяется, но несколько стран стали доступными для путешествий из-за улучшения ситуации с коронавирусом. По состоянию на 16 марта в «зеленую» зону попали США, Испания, Антигуа и Барбуда, Барбадос и Перу.

В «красную» зону отнесли Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Отметим, что с августа 2020 года при формировании перечня стран для путешествий учитывается показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тыс. населения (который сравнивают с показателем Украины — 274.7).

По возвращении из стран «красной» зоны в Украине обязательно необходимо пройти самоизоляцию/обсервацию или пройти тестирование для досрочного прекращения самоизоляции.



Сейчас в «зеленой» зоне находятся такие туристические страны, как Египет, Турция, Танзания, Доминиканская Республика, Тунис, Грузия, Хорватия и Шри-Ланка.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире привела к введению ряда ограничений на международные путешествия. На сегодня только пять из 217 стран и территорий в мире остаются полностью открытыми для туристов.