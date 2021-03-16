Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в мире. Фото: Istock

Перечень «красных» и «зеленых» стран обновил Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

16 мар 2021, 12:42
999

Коронавирус в мире распространяется, но несколько стран стали доступными для путешествий из-за улучшения ситуации с коронавирусом. По состоянию на 16 марта в «зеленую» зону попали США, Испания, Антигуа и Барбуда, Барбадос и Перу.

В «красную» зону отнесли Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новые зоны. Инфографика: МинздравОтметим, что с августа 2020 года при формировании перечня стран для путешествий учитывается показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тыс. населения (который сравнивают с показателем Украины — 274.7).


По возвращении из стран «красной» зоны в Украине обязательно необходимо пройти самоизоляцию/обсервацию или пройти тестирование для досрочного прекращения самоизоляции.

Новые зоны. Инфографика: МинздравСейчас в «зеленой» зоне находятся такие туристические страны, как Египет, Турция, Танзания, Доминиканская Республика, Тунис, Грузия, Хорватия и Шри-Ланка.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире привела к введению ряда ограничений на международные путешествия. На сегодня только пять из 217 стран и территорий в мире остаются полностью открытыми для туристов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров