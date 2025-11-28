Новости
Андрей Ермак, фото: Винницкая ОВА

Указ об увольнении Ермака опубликован на сайте Офиса президента

28 ноя 2025, 18:24
Володимир Зеленский, президент України, звільнив Андрій Єрмака з посади голови Офісу президента.

Відповідний президентський указ № 868/2025 сьогодні, 28 листопада, опублікований на сайті ОП.

Звільнити ЄРМАКА Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України, — вказано у тексті документа.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський у відеозверненні повідомив, що Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу президента. Також Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента.

Источник: Ракурс


