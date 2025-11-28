Указ об увольнении Ермака опубликован на сайте Офиса президента

Андрей Ермак, фото: Винницкая ОВА

https://racurs.ua/n210583-ukaz-ob-uvolnenii-ermaka-opublikovan-na-sayte-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Володимир Зеленский, президент України, звільнив Андрій Єрмака з посади голови Офісу президента.

Відповідний президентський указ № 868/2025 сьогодні, 28 листопада, опублікований на сайті ОП.

Звільнити ЄРМАКА Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України, — вказано у тексті документа.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський у відеозверненні повідомив, що Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу президента. Також Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента.