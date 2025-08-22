Офис президента Украины хотят реформировать. Фото:

https://racurs.ua/n208639-ermak-zayavil-o-planah-reformirovat-ofis-prezidenta-ukrainy.html

Ракурс

Офіс президента України планують суттєво реформувати.

Структуру відомства змінять. Заплановано, щоб більшу кількість працівників офісу Зеленського складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Про це керівник ОПУ Андрій Єрмак 22 серпня повідомив у Telegram.

За його слова, зміни стосуються працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку. Єрмак запевняє, що президент вже підтримав цю ідею.

Це справедливо. Бо саме ці люди — мірило честі, моралі й відданості Україні, — наголосив Єрмак.

Як прикладу керівник Банкової навів свого заступника, полковника Павла Палісу, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Керівник офісу Зеленського вважає, що така культура мала б поширюватися на всю державну службу, а також бізнес, ІТ та культурну сферу.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА, яка передбачає незалежний аудит, нові правила добору керівництва Агентства за участю міжнародних експертів та посилений контроль за передачею активів. Закони про реформу АРМА були вимогою Європейського Союзу щодо надання фінансової допомоги Ukraine Facility.