https://racurs.ua/n211257-zelenskiy-naznachil-kislicu-zamestitelem-rukovoditelya-op.html

Ракурс

Кадровий дипломат Сергій Кислиця працювати в ОПУ.

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ № 14/2026 від 5 січня вже оприлюднено на сайті глави держави.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України, — йдеться в указі.

Як відомо, до цього призначення з лютого 2025 року він працював першим заступником міністра іноземних справ України Андрія Сибіги. А до того часу Кислиця тривалий термін представляв Україну в Організації Об'єднаних націй.

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова керівником Офісу президента. Також глава держави призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР.