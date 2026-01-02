Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211238-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-pryznachennya-budanova-golovou-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Кирило Буданов офіційно призначений керівником Офісу президента України.

У п’ятницю, 2 грудня, глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки керівником ОП. Відповідний документ за номером № 5/2026 вже опубліковано на сайті президента.

Також президент призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР Мігноборони України.

Як відомо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Згодом начальник ГУР поінформував, що прийняв цю пропозицію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і анонсував заміну голови Державної прикордонної служби України. Чинний глава ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить працювати в МВС.