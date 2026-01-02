Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента. Фото:
Зеленський підписав указ про призначення Буданова головою Офісу президентаhttps://racurs.ua/ua/n211238-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-pryznachennya-budanova-golovou-ofisu-prezydenta.htmlРакурс
Кирило Буданов офіційно призначений керівником Офісу президента України.
У п’ятницю, 2 грудня, глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки керівником ОП. Відповідний документ за номером № 5/2026 вже опубліковано на сайті президента.
Також президент призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР Мігноборони України.
Як відомо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Згодом начальник ГУР поінформував, що прийняв цю пропозицію.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і анонсував заміну голови Державної прикордонної служби України. Чинний глава ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить працювати в МВС.