Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента. Фото:

Зеленський підписав указ про призначення Буданова головою Офісу президента

2 січ 2026, 20:26
Кирило Буданов офіційно призначений керівником Офісу президента України.

У п’ятницю, 2 грудня, глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки керівником ОП. Відповідний документ за номером № 5/2026 вже опубліковано на сайті президента.

Також президент призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР Мігноборони України.

Як відомо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Згодом начальник ГУР поінформував, що прийняв цю пропозицію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і анонсував заміну голови Державної прикордонної служби України. Чинний глава ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить працювати в МВС.

