Володимир Зеленський призначив нового главу ГУР й анонсував заміну голови ДПСУ. Фото:

Зеленський призначив нового главу ГУР й анонсував заміну голови ДПСУ

2 січ 2026, 17:54
999

ГУР замість Кирила Буданова очолить голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

У п’ятницю, 21 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником СЗР, який доповів про загальну ситуацію навколо держави та актуальні загрози. Саме Іващенко очолить Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України, — йдеться у повідомленні.

Фото: ОП

Також Зеленський сьогодні заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. І після цього анонсував заміну голови Державної прикордонної служби України. Чинний глава ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить працювати в МВС.

Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України, — написав глава держави.

Фото: ОП

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський доручив заступнику голови Офісу президента Павлу Палісі опрацьовувати питання необхідних змін у Силах оборони України.

Джерело: Ракурс


