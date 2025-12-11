Владимир Зеленский пообщался с представителями украинских СМИ. Фото:

Президент Володимир Зеленський 11 грудня поспілкувався з представниками українських ЗМІ.

Глава держави поінформував, що Україна вже передала Сполученим Штатам свою реакцію на мирний план, який американці обговорювали з росіянами у Москві. Там не лише документ з 20-ти пунктів, але й інші документи, які стосуватимуться відбудови, економіки, гарантій безпеки. Про це пише «Суспільне».

Зеленський зазначив, що Росія хоче бачити у своєму складі весь Донбас, але Україна з цим не погоджується. США пропонували зробити його «вільною економічною зоною». Це означає, що ЗСУ мають вийти з Донецької та Луганської областей, а РФ не буде заходити на його неокуповані частини.

Позиція України наразі — «стоїмо, де стоїмо», — наголосив президент.

За словами глави держави, мирний план передбачає, що РФ має вивести війська з окупованих частин Харківщини та Сумщини. При цьому вихід росіян із районів Запорізької та Херсонської областей поки не розглядається. Москва хоче залишити окуповану ЗАЕС, але Київ вимагає, щоб «атомка» була під її контролем або контролем США.

Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною», — вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки, — розповів Зеленський.

Глава держави також поінформував, що щодо територіальних питань планують проводити всеукраїнський референдум. Як він буде відбуватися, наразі невідомо.

Зеленський заявив, що призначення голови Офісу президента затримується, адже потрібно визначити, хто зможе замінити нового керівника на його колишній посаді. Коли Верховна Рада призначить міністрів енергетики та юстиції, президент буде вирішувати, чи призначати головою ОП когось із уряду.

Інші заяви глави держави:

Про підвищення зарплат військовим — залежить від додаткового бюджету, який Україна може залучити.

Чисельність ЗСУ у мирній угоді — були різні цифри, але в документі на сьогодні 800 тис. військових.

Обміни полоненими — росіяни почали гальмувати процеси, тому що хочуть загальних домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трампа під час круглого столу із бізнес-лідерами у Білому домі заявив журналістам, що понад 80% українців «вимагають укладення угоди», котра б привела до завершення російсько-української війни.

Джерело: «Суспільне»