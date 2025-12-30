Читайте также
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Володимир Зеленський, президент України, заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента.
Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».
Що стосується керівника Офісу — я визначився. Інформація буде трішки пізніше, — зазначив Зеленський.
Він також підтвердив, що на початку року будуть зміни серед очільників обласних адміністрацій.
Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.
Джерело: «Укрінформ»