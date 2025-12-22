Лещенко, Подоляка и Бевза перевели на другие должности в Офис президента

Сергей Лещенко, фото: «Википедия»

Після звільнення Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента, його помічників і радників також було звільнено, але Сергій Лещенко, Михайло Подоляк та Олександр Бевз були переведені на інші посади

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що в Офіс президента вказали, що «Лещенко, Подоляк та Бевз, який бере участь у процесі перемовин, були переведені на інші позиції в Офісі».

Пізніше Лещенко в телеефірі розповів, що тепер він і Подоляк обіймають посаду радників Офісу президента:

Коли пішов глава Офісу, пішли і його радники. Зараз немає глави Офісу. Я і Михайло Подоляк ми перепризначені на посаду радників Офісу президента.

Лещенко додав, що заступники керівника Офісу президента та «вертикалі під ними, як працювали, так і працюють».

Нагадаємо, указ про звільнення Єрмака з посади був опублікований 28 листопада.

