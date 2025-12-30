Зеленський заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президентаhttps://racurs.ua/ua/n211192-zelenskyy-zayavyv-scho-vyznachyvsya-iz-kandydaturou-na-posadu-kerivnyka-ofisu-prezydenta.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента.
Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».
Що стосується керівника Офісу — я визначився. Інформація буде трішки пізніше, — зазначив Зеленський.
Він також підтвердив, що на початку року будуть зміни серед очільників обласних адміністрацій.
Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.
Джерело: «Укрінформ»