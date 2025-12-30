Новини
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента

30 гру 2025, 20:41
999

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента.

Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Що стосується керівника Офісу — я визначився. Інформація буде трішки пізніше, — зазначив Зеленський.

Він також підтвердив, що на початку року будуть зміни серед очільників обласних адміністрацій.

Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.

Джерело: «Укрінформ»


