Владимир Зеленский, скриншот видео

Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу президента.

Про це у своєму відеозверненні сьогодні, 28 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він «хоче, щоб ні в кого не було жодних питань до України». Тому він анонсував наступні внутрішні рішення:

відбудуться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку;

завтра, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з тими, хто може очолити ОП.

Також він закликав Верховну Раду та Кабмін ухвалити бюджет на 2026 рік. Зеленський додав, що також очікує «кандидатур на міністрів енергетики та юстиції».

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки в квартирі Єрмака.