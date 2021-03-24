Пуля с прахом. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n152224-puli-s-prahom-vokalista-motorhead-razdarili-druzyam-foto.html

Ракурс

Прах вокалиста и бас-гитариста известной рок-группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, добавили в пули и подарили близким друзьям музыканта.

Такой оригинальный подарок друзьям после своей смерти хотел преподнести сам Лемми. Об этом сообщил ведущий MTV Вики Рахтман на своей странице в Twitter.





Он заявил, что получил одну из таких пуль и расплакался. Такие же подарки достались бывшему профессиональному теннисисту Пэту Кэшу и Уитфилду Крейну из группы Ugly Kid Jo.





Отметим, что легендарный музыкант скончался 28 декабря 2015 года, через четыре дня после своего 70-го дня рождения. Накануне у него диагностировали рак. В 2017 году группа учёных из Лондонского музея естествознания назвала впервые идентифицированный ими вид гигантских вымерших крокодилов — Lemmysuchus obtusidens и, соответственно, новый род крокодиломорфов — Lemmysuchus, в честь основателя Motorhead.

Напомним, ранее мы сообщали, что умер Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман) — американский певец и пианист, который, наряду с Элвисом Пресли и Чаком Берри, считается одним из основателей музыкального стиля рок-н-ролл. Певец умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.