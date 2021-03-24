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В ряде регионов Украины 25 ожидаются мокрый снег и дождь, фото: b-port.com

Мокрый снег и дождь в ряде регионов — погода в Украине на 25 марта (КАРТА)

24 мар 2021, 17:34
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Погода в Украине 25 марта будет без осадков в западных и северных областях. На остальной территории — умеренные, местами значительные мокрый снег и дождь.

Ночью местами возможно налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −2… −4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −4…−6°, днем — +7…+9°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе предусматривает снег ночью, а также мокрый снег с дождем днем. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — +3…+5°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет со снегом ночью и мокрым снегом с дождем днем. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +2…+4°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также предусматривает снег ночью и мокрый снег с дождем днем. Ожидается температура воздуха 0…-2° ночью и +3…+5° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 25 марта будет без осадков. Ночью температура составит −3…−5°, днем воздух прогреется до +7…+9°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 25 марта. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Киеве 25 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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