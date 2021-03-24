Мокрый снег и дождь в ряде регионов — погода в Украине на 25 марта (КАРТА)https://racurs.ua/n152225-mokryy-sneg-i-dojd-v-ryade-regionov-pogoda-v-ukraine-na-25-marta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 25 марта будет без осадков в западных и северных областях. На остальной территории — умеренные, местами значительные мокрый снег и дождь.
Ночью местами возможно налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 25 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −2… −4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −4…−6°, днем — +7…+9°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Одессе предусматривает снег ночью, а также мокрый снег с дождем днем. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — +3…+5°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода в Днепре также будет со снегом ночью и мокрым снегом с дождем днем. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +2…+4°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Погода в Харькове также предусматривает снег ночью и мокрый снег с дождем днем. Ожидается температура воздуха 0…-2° ночью и +3…+5° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатье 25 марта будет без осадков. Ночью температура составит −3…−5°, днем воздух прогреется до +7…+9°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 25 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.