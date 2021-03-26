Коронавирус в Германии. Фото: Istock

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Коронавирус в Германии может достичь значений в 100 тыс. больных в сутки. Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пока прогнозы свидетельствуют о том, что эта волна коронавируса может быть хуже, чем первые две.

Он добавил, что избежать этой волны уже невозможно, однако можно смягчить ситуацию. Об этом он заявил на брифинге в пятницу в Берлине.

По словам Вилера, болезнь уже затронула все возрастные группы, среди инфицированных много тех, кому менее 65, и детей. Штамм заболевания В 1.1.1.7 протекает сложнее, а потому растет и смертность от болезни.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал немцев чаще делать тесты на коронавирус и заявил, что Германия вводит новое карантинное ограничение, направленное на уменьшение риска импортирования вируса.

Начиная с 30 марта от всех, кто возвращается в Германию или прилетает в нее, будут требовать отрицательный тест до посадки в самолет.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает распространяться, в некоторых странах фиксируют новые рекорды по числу умерших от инфекции. Очередной рекорд зарегистрировали в США — от COVID-19 умерло 4 тыс. 33 человека.