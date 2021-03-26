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Ракурс
Органы местного самоуправления уполномочат осуществлять контроль в сфере труда, фото: Nash.Live

Нарушением трудовых прав займутся местные власти — детали

26 мар 2021, 15:50
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Президент Украины Владимир Зеленський подписал закон № 1320-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования».

Данный закон уполномочивает органы местного самоуправления осуществлять контроль в сфере труда.

Местные органы власти смогут проверять соблюдение трудового законодательства на предприятиях коммунальной собственности.

Также местные органы власти могут выступать с инициативой по проведению контроля на предприятиях и у физических лиц-предпринимателей, путем направления обращений. Если же ими будут установлены нарушения субъектом хозяйствования, они направят соответствующее обращение в Гоструда.

Законом также установлена административная ответственность за невыполнение законных требований Гоструда по устранению нарушений трудового законодательства в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.


Штраф такого же размера придется заплатить и за недопуск инспекторов Гоструда к проверке или создание препятствий в ее проведении.

При этом, инспектор Гоструда должен будет указать в акте недопуска, какие именно действия или бездействия должностного лица препятствовали в проведении проверке.

Источник: Ракурс


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