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Ракурс
Органи місцевого самоврядування уповноважать здійснювати контроль у сфері праці, фото: Nash.Live

Порушенням трудових прав опікуватиметься місцева влада — деталі

26 бер 2021, 15:50
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1320-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання».

Цей закон уповноважує органи місцевого самоврядування здійснювати контроль у сфері праці.

Місцеві органи влади зможуть перевіряти дотримання трудового законодавства на підприємствах комунальної власності.

Також місцеві органи влади можуть виступати з ініціативою щодо проведення контролю на підприємствах і у фізичних осіб-підприємців, шляхом направлення звернень. Якщо ж ними будуть встановлені порушення суб'єктом господарювання, вони направлять відповідне звернення у Держпраці.

Законом також встановлена ​​адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог Держпраці щодо усунення порушень трудового законодавства у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.


Штраф такого ж розміру доведеться заплатити і за недопуск інспекторів Держпраці до перевірки або створення перешкод у її проведенні.

При цьому, інспектор Держпраці повинен буде вказати в акті недопуску, які саме дії або бездіяльності посадової особи перешкоджали в проведенні перевірки.

Джерело: Ракурс


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