Порушенням трудових прав опікуватиметься місцева влада — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152336-porushennyam-trudovyh-prav-opikuvatymetsya-misceva-vlada-detali.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1320-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання».
Цей закон уповноважує органи місцевого самоврядування здійснювати контроль у сфері праці.
Місцеві органи влади зможуть перевіряти дотримання трудового законодавства на підприємствах комунальної власності.
Також місцеві органи влади можуть виступати з ініціативою щодо проведення контролю на підприємствах і у фізичних осіб-підприємців, шляхом направлення звернень. Якщо ж ними будуть встановлені порушення суб'єктом господарювання, вони направлять відповідне звернення у Держпраці.
Законом також встановлена адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог Держпраці щодо усунення порушень трудового законодавства у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.
Штраф такого ж розміру доведеться заплатити і за недопуск інспекторів Держпраці до перевірки або створення перешкод у її проведенні.
При цьому, інспектор Держпраці повинен буде вказати в акті недопуску, які саме дії або бездіяльності посадової особи перешкоджали в проведенні перевірки.