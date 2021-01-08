Коронавирус в мире продолжает распространяться. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n148767-v-germanii-i-ssha-zafiksirovali-koronavirusnye-rekordy.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, в некоторых странах фиксируют новые рекорды по числу умерших от инфекции.

Очередной рекорд зарегистрировали в США — за минувшие сутки от COVID-19 умерло 4 тыс. 33 человека, сообщает COVID Tracking Project.

Предыдущий рекорд зафиксировали 9 декабря — 3 тыс. 54 смерти от коронавирусной болезни.

Всего за последние сутки в Штатах обнаружили более 266 тыс. новых случаев COVID-19, а общее количество смертей от этой болезни пересекло отметку в 21,6 млн человек.

Новый рекорд зафиксировали и в Германии. По данным института Роберта Коха, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной болезни умерли 1 тыс. 188 граждан.

До этого самый большой показатель смертей был 30 декабря - тогда от COVID-19 умерло 1 тыс. 129 человек.

За последние сутки еще 31 тыс. 849 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии в Германии зафиксировали 1 млн 866 тыс. 887 больных COVID-19. 88 тыс. 795 человек умерло от инфекции.

Власти решили продолжить жесткий локдаун, который должен был завершиться 10 января, до конца месяца и даже усилили некоторые из ограничений.

По состоянию на 8 января в мире зарегистрировали 88 млн 512 тыс. 604 случаев заболевания COVID-19. В пятерку лидеров по распространению болезни входят США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Напомним, коронавирус в Украине пошел на спад перед локдауном. За минувшие сутки, 7 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 676 людей.