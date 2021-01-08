Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148767-u-ssha-ta-nimechchyni-zafiksuvaly-koronavirusni-rekordy.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, в деяких країнах фіксують нові рекорди за кількістю померлих від інфекції.

Черговий рекорд зареєстрували у США — за минулу добу від COVID-19 померло 4 тис. 33 людини, повідомляє COVID Tracking Project.

Попередній рекорд зафіксували 9 грудня — 3 тис. 54 смерті від коронавірусної хвороби.

Загалом за останню добу в Штатах виявили понад 266 тис. нових випадків COVID-19, а загальна кількість смертей від цієї хвороби перетнула позначку у 21,6 млн осіб.

Новий рекорд зафіксували і в Німеччині. За даними інституту Роберта Коха, протягом минулої доби в країні від коронавірусної хвороби померли 1 тис. 188 людей.

До цього найбільший показник смертей був 30 грудня — тоді від COVID-19 померло 1 тис. 129 осіб.

За останню добу ще 31 тис. 849 осіб захворіли на коронавірус. Загалом з початку пандемії у Німеччині зафіксували 1 млн 866 тис. 887 хворих на COVID-19. 88 тис. 795 людей померли від інфекції.

Влада вирішила продовжити жорсткий локдаун, який мав завершитись 10 січня, до кінця місяця і навіть посилила деякі з обмежень.

Станом на 8 січня у світі зареєстрували 88 млн 512 тис. 604 випадків захворювання на COVID-19. У п’ятірку лідерів за поширенням хвороби входять США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад перед локдауном. За минулу добу, 7 січня, вірус виявили у 5 тис. 676 осіб.