Німеччина. Фото: IStock

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Коронавірус у Німеччині може сягнути значень до 100 тис. хворих на добу. Президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що наразі прогнози свідчать про те, що ця хвиля коронавірусу може бути гіршою, ніж перші дві.

Він додав, що уникнути цієї хвилі вже неможливо, однак можна пом’якшити ситуацію. Про це він заявив на брифінгу в п’ятницю в Берліні.

За словами Вілера, наразі хвороба зачепила всі вікові групи, серед інфікованих багато тих, кому менш як 65, і дітей. Штам захворювання В 1.1.1.7 перебігає більш складно, а тому зростає й смертність від хвороби.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан закликав німців частіше робити тести на коронавірус та заявив, що Німеччина запроваджує нове карантинне обмеження, спрямоване на зменшення ризику імпортування вірусу.

Починаючи з 30 березня від усіх, хто повертається до Німеччини або прилітає до неї вимагатимуть негативний тест до посадки в літак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує поширюватися, в деяких країнах фіксують нові рекорди за кількістю померлих від інфекції. Черговий рекорд зареєстрували у США — від COVID-19 померло 4 тис. 33 людини.