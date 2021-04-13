Кремль может повторить «грузинский сценарий» в Украине - Таран

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«Грузинский сценарий» вторжения России в Украину не исключил глава Министерства обороны Андрей Таран. Об этом он заявил во время встречи с послом Франции в Киеве 13 апреля накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж.

По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание близ украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления российской армией, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаны, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже свыше 400 тыс. человек на оккупированных территориях получили паспорта РФ, — отметил Таран.

Такая концентрация вооруженных сил РФ на севере, востоке и юге Украины, по мнению Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности Европы.

Глава Минобороны убежден, что сдержать Путина можно путем предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны также обсудили наращивание Россией войск и предстоящее вступление Украины в НАТО. Визит официальных представителей Киева в Брюссель проходит на фоне усиления российской агрессии на Донбассе, в Крыму и вдоль границ Украины.